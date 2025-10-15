תמיר נמרודי ואוריאל ברוך הם שניים מהחללים החטופים שהושבו

החייל החטוף תמיר נמרודי, שהיה חשש כבד לחייו, הוא אחד מהחטופים החללים שהושבו אמש לקבורה, כך הודיעה היום (רביעי) משפחתו. אביו כתב: "בשברון לב וכאב עצום מנשוא אנו מודיעים כי גופתו של תמיר, בני בכורי האהוב, הושבה הלילה מעזה. פרטים על מועד הלוויה ימסרו בהמשך".

גם החלל החטוף אוריאל ברוך זוהה במכון לרפואה משפחתית. ממשפחת ברוך נמסר: "בצער רב ובכאב גדול אנו מודיעים על השבת גופתו של יקירנו אוריאל ברוך הי"ד מרצועת עזה, לאחר כשנתיים ארוכות של תפילות, תקווה ואמונה. האזכרה תתקיים היום, יום רביעי, ט"ו בתשרי (15.10), בשעה 18:00, בבית הכנסת 'נצח אוריאל', כפי שתוכנן מראש".

שני חטופים חללים נוספים הובאו אתמול למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי.

אוריאל ברוך, בן 35 מגבעון, נרצח ונחטף ממסיבת "נובה" בקיבוץ רעים. אוריאל היה נשוי לרחלי ואב לשניים, בני 8 ו-5. כשלושה שבועות לאחר הטבח, התבשרה משפחתו כי הוא נחטף לעזה וב-26 במרץ 2024 עודכנה המשפחה על הירצחו ב-7 באוקטובר וחטיפת גופתו לעזה. אוריאל עבד בתחום חומרי הבניין ואהב מוזיקת טכנו, הוא הגיע למסיבת הנובה יחד עם חברו כדי לבלות.

בשעות הבוקר, כשהתחילו האזעקות, אוריאל וחברו מיכאל תכננו להימלט מהמסיבה והגיעו לאזור עיקול מפלסים. מיכאל חברו נרצח גם הוא באותה שבת. כוחות הביטחון בישרו למשפחתו שמותו נקבע על בסיס סרטון שצולם בסביבות השעה 8:00 בבוקר. אימו, נעמי, תיארה אותו כ"ילד שאוהב את החיים, אוהב לשמוח ותמיד היה מוקף בחברים ומחויך".

אוריאל ברוך

המתווכות לוחצות על חמאס לשחרר חטופים חללים נוספים

במהדורת כאן חדשות פורסם אתמול כי לפי מקורות, בידי חמאס ישנם חטופים חללים נוספים שניתן להשיב במידי. בעקבות כך, מפעילות המתווכות לחץ על חמאס כדי להביא לפעימת שחרור חטופים חללים נוספת בקרוב, נוסף על הפעימה שהתקיימה אמש.

המתווכות מפעילות לחץ על חמאס לפעימה נוספת, גם אחרי הלילה. בישראל אומרים: ברשות חמאס חללים נוספים, הוא יכול לפעול יותר כדי לשחררם | @gilicohen10 עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/iEv3emv3yP — כאן חדשות (@kann_news) October 14, 2025

עוד פורסם אתמול במהדורת כאן חדשות כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שיגר מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו בהמשך להפרות חמאס – "עצור את כל הסיוע ההומניטרי לעזה עד להחזרת החללים". עם זאת השר בן גביר, וגם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לא איימו בפרישה מהממשלה. גורם בסביבתו של נתניהו מסר כי "הפסקת כוללת של הסיוע כעת - לא על הפרק".

כפי שדווח בכאן חדשות, בישראל קיימו דיונים בסנקציות נגד חמאס, ובהן סגירת מעבר רפיח וצמצום הסיוע ההומניטרי לרצועה. כעת, עם הפעימה הנוספת, הוחלט כי הסנקציות לא יוצאו לפועל.

גורמים המעורים בנושא אומרים כי חמאס לא מראה את מידת הרצון הנדרש בסוגיית השבת החללים. מסיבה זו מופעל לחץ כבד על המתווכות שלא להסתפק גם בפעימה הנוספת, ולהפעיל פעילות אינטנסיבית בשטח כדי לאתר עוד חללים. לפי מקור ישראלי, ישראל העבירה מידע על מקום הימצאם של חלק מהחללים למנגנון שהוקם לצורך המשימה.