בוטלו הדיונים במשפטו של רה"מ ביומיים הקרובים

נתניהו הגיש בקשה לקצר את הדיונים בבית המשפט בשל "פגישה מדינית דחופה" ודיונים נוספים בימי שני ושלישי. השופטים החליטו לבטל את הדיונים

בית המשפט ביטל את הדיונים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שהיו אמורים להיערך מחר ומחרתיים. כך הודיעו הערב (ראשון) השופטים.

להחלטת בית המשפט קדמה בקשה אותה הגיש נתניהו בנושא. את הדיון שהיה אמור להיערך מחר ביקש נתניהו לקצר בשל מה שהוגדר כ"פגישה מדינית דחופה".

את העדות שהייתה אמורה להתקיים ביום שלישי ביקש נתניהו לקצר בשל פגישה מדינית ודיונים נוספים. יש לציין כי ביום שני אמור היה להיערך דיון מקוצר ממילא בשל פתיחת מושב הכנסת.

לאחר עיון בבקשה החליטו השופטים לבטל את שני ימי הדיונים. בהחלטה נכתב כי ההחלטה נתקבלה בין היתר "מטעמים אישיים של אחד מחברי ההרכב".