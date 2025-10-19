בזמן קריסת הפסקת האש: הממשלה שינתה את שם המלחמה ל"מלחמת התקומה"

הממשלה אישרה את שינוי שם "מלחמת חרבות ברזל" ל"מלחמת התקומה" - במקביל לקריסה של הסכם הפסקת האש עם חמאס ברצועה • עלות השינוי מוערכת בכ-2 מיליון שקלים

הממשלה אישרה היום (ראשון) את שינוי שם "מלחמת חרבות ברזל" ל"מלחמת התקומה" - במקביל לקריסת הפסקת האש בעזה. רה"מ נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה לאישור ההצעה: "בתום שנתיים של לחימה רצופה - אנחנו זוכרים כיצד התחלנו".

"קמנו מן האסון הנורא של 7 באוקטובר. קמנו בתנופה על רגלינו, והשבנו מלחמה-שערה לאויבינו. הסרנו מעלינו את האיום הקיומי של הציר האיראני. ביססנו את מפעל התקומה הלאומי בארץ ישראל, במדינתנו החזקה והפורחת", המשיך נתניהו.

"בימי מבצע 'עם כלביא' נגד איראן הדגשתי את הייעוד הנשגב שנטוע במורשתנו: 'עם כלביא יקום'. כך באשר למערכה כולה: זוהי מלחמת התקומה של עמנו, כהמשך ישיר למלחמת העצמאות".

כאמור, השינוי התקבל בישיבת הממשלה במקביל לתקרית ברפיח בה ירו מחבלי חמאס על כלי הנדסי של צה"ל, מה שמהווה הפרה של הפסקת האש בעזה. צה"ל פתח בגל תקיפות ברצועה, ורה"מ נתניהו יקיים הערכת מצב יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ בעקבות התחדשות הלחימה.

עלות שינוי שם המלחמה ל"מלחמת התקומה" - 2 מיליון שקלים

במהדורת כאן חדשות פורסם ביום שבת כי עלות שינוי שם המלחמה מוערכת בכשני מיליון שקלים. בנימוקי ההצעה, כפי שהועברה לשרים לקראת הישיבה, נכתב כי יש לשנות את שמה "הזמני" של מלחמת חרבות ברזל למלחמת התקומה "על רקע האופן שבו נפתחה, התפתחותה לכדי מערכה בשבע חזיתות שונות, ובהיותה של מלחמה זו אבן דרך בתקומת מדינת ישראל".

חודשיים בלבד אחרי פרוץ המלחמה, פורסם בכאן חדשות כי נתניהו בוחן שלושה שמות חדשים למלחמה. השמות החדשים שעלו אז היו "מלחמת בראשית", "מלחמת עזה" ו"מלחמת שמחת תורה". ראש הממשלה אמר אז כי השם הנוכחי, "חרבות ברזל", הוא שם של מבצע ולא של מלחמה.