ראש המל"ל לשעבר: "גם החלטות של הממשלה הקודמת אפשרו להצטייד באמצעים לתקיפה באיראן"

"גם החלטות של הממשלה הקודמת סייעו בתקיפה באיראן"
איל חולתא, לשעבר ראש המל"ל והיועץ לביטחון לאומי אמר בכאן רשת ב שהחלטות של הממשלה הקודמת סייעו במתקפה באיראן, אך הוסיף: "צה"ל לא היה ערוך למה שאירע"
מחבר רן בנימיני
איל חולתא
איל חולתא צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

הד"ר איל חולתא, לשעבר ראש המל"ל והיועץ לביטחון לאומי, חשף בריאיון בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב: "אלמלא לישראל היו את האמצעים לתקוף באיראן - לא היינו יוצאים לתקיפה. גם החלטות שהתקבלו בממשלה הקודמת איפשרו להצטייד באמצעים שהיה צריך כרגע".

עוד הוסיף ראש המל"ל לשעבר כי "צה"ל לא היה ערוך לעשות את מה שמה שביצע ביוני השנה", והוסיף: "את ההחלטה לתקוף קיבל ראש הממשלה נתניהו ואת הקרדיט בעניין יש לתת לו, הוא היה ראש הממשלה, אבל יש עוד דברים שקרו כשהוא היה ראש ממשלה ויש עוד דברים שהחליט ולא החליט בזמן שהיה ראש ממשלה - והדבר הזה הוא מכלול".

