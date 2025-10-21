אלמנתו של טל חיימי: "סגירת מעגל עצובה, גם לשאר המשפחות מגיע"

עם זיהוי החלל החטוף טל חיימי, שהושב אמש לישראל, שיתפה רעייתו אלה בתחושות שמלוות אותה מאז 7 באוקטובר. "הוא לחם בקרב שלא ייאמן, מקווה שיום אחד נוכל לשתף את הסיפור כולו", אמרה בריאיון

לאחר השבת גופתו של החלל החטוף טל חיימי, לוחם כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק שנחטף ונרצח על ידי חמאס ב-7 באוקטובר, הבוקר (שלישי) התראיינה רעייתו אלה חיימי בתכנית "קלמן ליברמן" בכאן רשת ב', ושיתפה בתחושות שליוו אותה מאז, וסיפרה על ההקלה עם השבתו לישראל.

"מצד אחד, זאת הקלה עצומה. אולי הביטוי 'ירדה לי אבן מהלב' הוא הקלישאה הכי מדויקת כרגע", אמרה חיימי בריאיון עם קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. "אני כל כך שמחה בשביל טל, הוא לא היה ראוי להיות איפה שהיה. הוא צריך להיות פה, בבית, בניר יצחק. סגירת המעגל הזו היא אמיתית, וזה מה שאני מרגישה היום".

טל חיימי, שהיה חבר בכיתת הכוננות של ניר יצחק, לחם עד רגעיו האחרונים נגד המחבלים שפרצו לקיבוץ. אלה סיפרה על הקרב הקשה שבו השתתף יחד עם ליאור, חבר נוסף מכיתת הכוננות, שגופתו עדיין לא הושבה. "הם לחמו בקרב שלא ייאמן. אני מקווה שיום אחד נוכל לשתף את הסיפור כולו", אמרה.

את הריאיון קיימה אלה רגע לפני שבישרה לילדיה כי אביהם הושב לישראל. "הבטחתי להם כל יום שיגיע הרגע הזה. אני הולכת לספר להם עכשיו", היא שיתפה. "הם מוכנים לזה, הם עברו בשנתיים האחרונות מה שילד לא צריך לעבור. כל ילד יזדקק להסבר אחר - יש אחד שאצטרך להסביר לו שאבא חזר, אבל לא חזר על הרגליים".

אלה פנתה בריאיון גם לדרג המדיני ולציבור, והביעה תקווה כי שאר משפחות החטופים יזכו לסיום - גם אם עצוב - שיאפשר להן להתחיל בתהליך האבל וההחלמה. "לעוד 15 משפחות מגיע סיום כזה. חמאס אמר באיזשהו שלב - 'אני יכול לתת ארבעה וזהו', ומאז חזרו כמעט עוד עשרה. אז הוא יכול להגיע לכולם. אין זמן".

טל הניח ארבעה ילדים - תאומים ניר ועינב בני 11, אודי בן שבע ולוטן שנולד בזמן המלחמה ולא יזכה להכיר.