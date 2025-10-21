החטוף החלל רס"ם טל חיימי הושב לישראל

טל חיימי היה חבר בכיתת כוננות ונפל בקרב ההגנה על קיבוץ ניר יצחק ב-7 באוקטובר. הוא הותיר אחריו את אשתו אלה, ארבעת ילדיהם, אביו ואחותו. 15 חטופים חללים נותרו בעזה

החטוף החלל רס"ם טל חיימי הושב הלילה (שלישי) לישראל, כך הודיעה לשכת ראש הממשלה לאחר השלמת הליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר. 15 חטופים חללים נותרו ברצועת עזה.

מצה"ל נמסר כי חיימי, מפקד כיתת הכוננות בקיבוץ ניר יצחק, נפל בקרב הגנה על הקיבוץ בבוקר 7 באוקטובר וגופתו נחטפה על ידי חמאס. חיימי, בן 41 בנופלו, הותיר אחריו את אשתו אלה, ארבעה ילדים, אב ואחות.

תחילה חשבה המשפחה שטל בחיים, אך לאחר חודשיים גילו שנפל בבוקר הטבח. את בנם הרביעי, לוטן, ילדה אלה אחרי מותו של טל וכשעוד היה בשבי. טל היה מהנדס מכונות והיה דור שלישי למקימי הקיבוץ.

ממטה משפחות החטופים נמסר: "לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של טל ז"ל היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי-וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים".

תחקיר צה"ל אודות הקרבות בקיבוץ ניר עוז העלה כי כוחות צה"ל הגיעו לקיבוץ רק בשעות הצהריים, לאחר שהמחבלים כבר עזבו אותו. כיתת הכוננות לחמה במשך שעות ארוכות מול עשרות מחבלים. שמונה מחברי הקיבוץ נחטפו לעזה: קלרה מרמן, לואיס הר, פרננדו מרמן, גבריאלה ליימברג, מיה ליימברג, אורן גולדין, ליאור רודאיף וחיימי. ליאור רודאיף הוא אחד החללים החטופים הנותרים ברצועת עזה.

במסגרת העסקה הנוכחית, הוחזרו לקבורה בישראל עד כה 13 מתוך 28 החטופים החללים. 15 חטופים חללים עדיין מוחזקים בשבי בעזה. ביום ראשון הושבו לישראל החטופים החללים רונן אנגל וסונטאיה אוקארסרי. מאז חתימת ההסכם הושבו לארץ החטופים החללים אליהו מרגלית, ענבר הימן, רס"ם מחמד אלאטרש, גיא אילוז, ביפין ג'ושי, יוסי שרעבי, סרן דניאל פרץ, אוריאל ברוך, סמ"ר תמיר נמרודי ואיתן לוי.

בלחץ ארצות הברית והמתווכות, חמאס צפוי להשיב לישראל חטופים חללים נוספים. מקורות אמרו לכאן חדשות כי מדובר במסר שהעבירו מדינות מתווכות לישראל, לאחר שבירושלים זעמו על החטופים החללים המועטים שהושבו. בישראל מעריכים שחמאס יודע על מיקום מדויק של מספר חטופים חללים נוספים. עוד מעריכים כי על מנת לחלץ את חלקם יידרשו פעולות הנדסיות.