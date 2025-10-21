כתב אישום הוגש נגד לוחם מג"ב שירה למוות בחייל יוסף חיים רבוח

כתב אישום הוגש נגד שוטר שירה למוות בחייל יוסף חיים רבוח
הלוחם, שזהותו טרם הותרה לפרסום, נאשם בעשרה סעיפי אישום נוספים, בהם תקיפה בנסיבות מחמירות של פלסטיני, מלבד האישום של המתה בקחות דעת של חברו
מחבר ורד פלמן
יוסף חיים רבוח
יוסף חיים רבוח צילום: באדיבות המשפחה

לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש הבוקר (שלישי) כתב אישום נגד לוחם מג"ב שירה למוות בחברו יוסף חיים רבוח בערב חג סוכות בביתו בקריית ארבע. מלבד האישום של המתה בקחות דעת של חברו, הלוחם שזהותו טרם הותרה לפרסום, נאשם בעשרה סעיפי אישום נוספים, בהם תקיפה בנסיבות מחמירות של פלסטיני.

על פי כתב האישום, הנאשם שהיה נוהג לשחק בנשק, דרך את נשקו כשלוש שעות טרם הגעת רבוח לביתו וכשהגיע לבית כיוון את הנשק אליו, לאחר שפתח במקצת את הדלת ואמר לו "שלום", אז ירה לעבר חזהו.

על פי כתב האישום, הלוחם מואשם כי ביצע ירי בנשק שלא כדין ליד מחסום. בנוסף, מואשם בתקיפה בנסיבות מחמירות של פלסטיני במחסום הקיוסק. עוד הוא נאשם בעבירות של מעשי פזיזות ורשלנות בנשק, כאשר בין היתר כיוון נשק לעבר רכב הוריו שהגיעו למחסום.

רבוח, בן 20 במותו, התגורר בקריית ארבע. הוא למד בתיכון אמית דתי-טכנולוגי בירושלים והיה חבר נבחרת ישראל לנוער בטאקוונדו. בין היתר זכה בתואר אלוף ישראל לנוער ובהמשך שימש מאמן במועדון בקריית ארבע.

