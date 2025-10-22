פרשת נח

כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות שבת 24.10.2025

כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות 24.10.25
פרשת השבוע היא פרשת נח. מתי נכנסת שבת? מתי יוצאת שבת? ומתי עלינו להדליק את הנרות? זמני כניסת ויציאת שבת ברחבי הארץ
מתי נכנסת שבת?
מתי נכנסת שבת? צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90

פרשת נח

ירושלים:

כניסת שבת: 17:22

צאת שבת: 18:33


ערי המרכז:

כניסת שבת: 17:36

צאת שבת: 18:35

חיפה והסביבה:

כניסת שבת: 17:26

צאת שבת: 18:33

באר שבע והנגב:

כניסת שבת: 17:39

צאת שבת: 18:35

רמת הגולן:

כניסת שבת: 17:33

צאת שבת: 18:31

גליל עליון:

כניסת שבת: 17:35

 18:32

גליל תחתון (טבריה):

כניסת שבת: 17:24

צאת שבת: 18:31

השרון:

כניסת שבת: 17:37

צאת שבת: 18:34

הרי השומרון:

כניסת שבת: 17:41

צאת שבת: 18:33

השפלה:

כניסת שבת: 17:36

צאת שבת: 18:35

בית שאן והבקעה:

כניסת שבת: 17:35

צאת שבת: 18:32

אילת:

כניסת שבת: 17:40

צאת שבת: 18:36

