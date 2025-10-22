קובי כלפון, אמר בריאיון לתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב', שחזר את 738 ימי אי הוודאות, את רגעי האימה בהמתנה לשחרור ואת שאלתו הראשונה של בנו בפגישתם: "אבא, לא קרה לך כלום?". על ימי השבי של שגב, אמר קובי: "המוות ביקר אותו כל הזמן במנהרות"

"המוות ביקר אותו כל הזמן", כך, במילים מצמררות אלה, תיאר היום (רביעי) קובי, אביו של שורד השבי שגב כלפון, את 738 הימים שעברו על בנו בשבי חמאס. בריאיון ראשון לתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב', הוא גלל סיפור של הישרדות, רגעי פרידה מהחיים והתעללות שהוכתבה על ידי המתרחש בישראל (התבטאויות פוליטיות, אפ"ב), לצד רגעים של אמונה ותקווה.

קובי כלפון סיפר רגעים קשים במיוחד שחווה שגב עם החטופים מקסים הרקין ויוסף חיים אוחנה: "הם עברו שלב מאוד קשה של הפצצות של צה"ל, זה נס, פספס אותם בכמה מטרים. הם החליטו להיפרד אחד מהשני - התחבקו, אמרו אחד לשני אני אוהב אותך".

האזינו לריאיון המלא:

הוא הוסיף: "היה רגע שהוא מספר אותו ואני לא יכולתי להמשיך לשמוע את זה, יצאתי מהחדר. בכל השמחה הזאת יש גם כעס פנימי שהבן שלך עבר את מה שהוא צריך לעבור. הם הבינו שהמוות נגע בהם, הוא נגע בחבורה הזאת".

"פניתי למעגל הקרוב של נתניהו ודרשתי: 'סתמו לבן גביר את הפה'"

כלפון תיאר את תנאי השבי: "הם עברו תנאים מאוד מאוד קשים. הרביצו להם, התעללו בהם ויותר מזה. הם חטפו וסבלו מבן גביר. כל פעם שבן גביר צייץ, המחבלים בקצה המנהרה נכנסו עם פנסים, הם השתתקו, הם ידעו שהם הולכים לחטוף, הם לא נשמו. פניתי למעגל הכי קרוב לרה"מ ואמרתי שמישהו צריך לסתום את הפה של בן גביר. לצערנו לא עשו כלום".

קובי כלפון. לא הפסיק להילחם

"אמרתי לאנשי נתניהו. מישהו צריך לסתום את הפה לבן גביר - לא נעשה כלום". בן גביר ונתניהו

קובי גם שיתף מקרה שקרה לאחר החזרה של שגב והמחיש את השינוי שעבר מאז השבי והסבל מהתנאים הקשים, שכוללים הרעבה ומזון שכמעט ולא ראוי למאכל. "אתמול בחדר אוכל נשאר אוכל, אז הוא אומר מה תעשו עם האוכל הזה? אל תזרקו אותו. אתם צריכים לתת אותו. תמסרו אותו לאנשים שאין להם אוכל. פשוט דברים שכולם מופתעים. יש לו פתאום יציאות, לדוגמה, שבקבוק מים הוא היה חייב לשתות אותו עד הסוף. הוא אמר אנחנו היינו זקוקים למים, המים שהוא שתה היו עם כל מיני חרג'וקים בפנים. הוא היה צריך לסנן את זה עם פד. לא הגיוני מה שהם עברו שם. נלקחת לך פשוט ההחלטה איך לחיות, איך לאכול".

כלפון סיפר על אות החיים המצולם הראשון שקיבל ביום החזרה: "ברעים פתאום ג'ולי (קופרשטיין, אימו של בר) קיבלה טלפון, על המסך גדודי אל קאסם, ואתה רואה את מחבל חמאס ואת בר קופרשטיין. אותו דבר עם מקסים ואלקנה. שאלתי את מקסים איפה שגב. הוא אמר לי - קובי, יש לך בן, גבר גבר, הוא איתי באוטו".

הוא שיתף: "שגב אמר לי - אבא, לא רציתי סרטון, לא רציתי להצטלם ולהדאיג אותך. הוא ממש דאג לנו. עשו לו סצנה שהמנהרה קרסה עליו. ושגב אמר - אני יודע מה ההורים שלי יעברו, אני לא אעשה להם את זה".

כלפון תיאר את רגע השחרור: "כשראיתי את שגב יורד מהרכב, נאחז בשני קצינים, לא יכולתי לנשום. צעקתי יש אלוהים, תודה רבה לבורא עולם. דמיינתי אותו מגיע בצורה תשושה ואפלה, ופתאום הוא מגיע על הרגליים. שגב אמר לי - אבא אל תדאג אני פה, אני פה".

התמונה הראשונה מאז החזרה: שגב כלפון בידי צה"ל

"יש בי כעס נוראי, הוא עבר דברים בלתי אנושיים"

כלפון הביע את הכעס שלו: "שגב נלחם במטרה אחת כדי לשרוד, הוא עבר דברים בלתי אנושיים. יש בי כעס נוראי למה זה נמשך 738 ימים. יש בי כעס על הסבל שעבר. זה אוכל אותי, זה גומר אותי".

כלפון סיפר על התפילות של שורדי השבי, כשהיו במנהרות: "בביה"ח רום ביקש ממני ללמד אותו איך להניח תפילין. רום אמר לי אני נס. איתן הורן החליט לצום ביום כיפור וביקש משאלה - אם אני אצום בכיפור אני אצא. הם נשאו תפילה, לא הייתה להם ברירה, החרב הייתה מונחת להם על הצוואר".

הוא סיים: "שגב פנה לקב"ה ואמר - תשאיר אותי חי, בשביל ההורים שלי, אני רוצה לתקן את הדרך שלי. שגב האמין שמישהו משגיח עליו".