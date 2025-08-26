מהדורה
00:10:41

"הוא אלפא, חילק פיתות בשבי": משפחתו של שגב כלפון חושפת קטע משיחתו האחרונה

השיחה האחרונה של שגב כלפון, שנחטף ממסיבת הנובה ברעים כשניסה להימלט מהמחבלים, נחשפת. כתבתנו שוחחה עם משפחתו וחבריו, שנלחמים כבר כמעט 700 ימים להשיבו הביתה
