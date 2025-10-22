לקראת סיום ביקורו של ואנס: מפת החסימות בכבישים מחר

לקראת סיום ביקורו של ואנס: מפת החסימות בכבישים מחר
סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס יסיים את ביקורו בישראל. תחנת רכבת ת"א השלום וכמה רחובות בעיר ייסגרו בין השעות 10:00 עד 13:00
מחבר נעם גולדברג
Getting your Trinity Audio player ready...
פקקים באיילון במהלך ביקור ג'ו ביידן
צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס יסיים מחר (חמישי) את ביקורו בישראל. בעקבות כך, בין השעות 10:00 עד 13:00 תיסגר תחנת רכבת השלום בת"א, ורחובות בעיר ייחסמו לתנועת כלי רכב ותחבורה ציבורית.

עדכון הסדרי תנועה:

▪️ רחוב קפלן ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב יגאל אלון לשני הכיוונים

▪️ דרך מנחם בגין תחסם מזבוטינסקי עד רחוב חשמונאים לשני הכיוונים

▪️ רחוב לסקוב ייחסם מרחוב הֶפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון

▪️ רחוב הֶפטמן ייחסם מרחוב שפרינצק עד רחוב לסקוב לכיוון מערב

▪️ רחוב לאונרדו דה וינצ'י ייחסם מרחוב הֶפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון

▪️ רחוב דובנוב ייחסם משד' שאול המלך עד רחוב הארבעה לשני הכיוונים

▪️ רחוב דניאל פריש ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב דובנוב לכיוון מזרח

▪️ רחוב שאול המלך ייחסם מרחוב אבן גבירול עד דרך נמיר בשני הכיוונים

▪️ רחוב ויצמן ייחסם מרחוב ברקוביץ׳ לכיוון דרום

▪️ עליות למחלף השלום ייחסמו מצפון ומדרום.

לציבור נוסעי התחבורה הציבורית מומלץ לעשות שימוש בתחנות הרכבת ההגנה ת"א וסבידור מרכז. כמו כן, קווי אוטובוסים באזור מחלף השלום וצומת עזריאלי יוסטו לצירים מקבילים.

עוד בנושא

ואנס ונתניהו בהצהרה משותפת

ואנס נפגש עם נתניהו במשרד ראש הממשלה בירושלים

ג'יי די ואנס, בחודש שעבר

משיקולי אבטחה: ואנס לא יבקר בעזה, אך "יסייר בה מרחוק"

תגיות |
בחירת העורכת
  • V-J Day in Times Square
    המלחמה הסתיימה, אז למה אנחנו לא שמחים?
  • "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שמצליחים לעשות כסף טוב מאינסטגרם
    "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שעושים כסף מאינסטגרם
  • תמונה להסכת 1+1 עם אסף ליברמן ואקו
    היא מנהלת את העסק הזה: 1+1 עם אקו
  • האריה הפחדן, מתוך "מרשעת: חלק 2"
    המועמד לאוסקר שמצטרף לסרט "מרשעת: חלק 2"
  • עטלף עף
    מצפן פנימי: איך עטלפים מנווטים?

אולי יעניין אותך