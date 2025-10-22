סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס יסיים את ביקורו בישראל. תחנת רכבת ת"א השלום וכמה רחובות בעיר ייסגרו בין השעות 10:00 עד 13:00

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס יסיים מחר (חמישי) את ביקורו בישראל. בעקבות כך, בין השעות 10:00 עד 13:00 תיסגר תחנת רכבת השלום בת"א, ורחובות בעיר ייחסמו לתנועת כלי רכב ותחבורה ציבורית.

עדכון הסדרי תנועה:

▪️ רחוב קפלן ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב יגאל אלון לשני הכיוונים

▪️ דרך מנחם בגין תחסם מזבוטינסקי עד רחוב חשמונאים לשני הכיוונים

▪️ רחוב לסקוב ייחסם מרחוב הֶפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון

▪️ רחוב הֶפטמן ייחסם מרחוב שפרינצק עד רחוב לסקוב לכיוון מערב

▪️ רחוב לאונרדו דה וינצ'י ייחסם מרחוב הֶפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון

▪️ רחוב דובנוב ייחסם משד' שאול המלך עד רחוב הארבעה לשני הכיוונים

▪️ רחוב דניאל פריש ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב דובנוב לכיוון מזרח

▪️ רחוב שאול המלך ייחסם מרחוב אבן גבירול עד דרך נמיר בשני הכיוונים

▪️ רחוב ויצמן ייחסם מרחוב ברקוביץ׳ לכיוון דרום

▪️ עליות למחלף השלום ייחסמו מצפון ומדרום.

לציבור נוסעי התחבורה הציבורית מומלץ לעשות שימוש בתחנות הרכבת ההגנה ת"א וסבידור מרכז. כמו כן, קווי אוטובוסים באזור מחלף השלום וצומת עזריאלי יוסטו לצירים מקבילים.