תמיר אדר הובא למנוחות: "סליחה שנותרת לבד מול מפלצות האדם"

אדר נפל בקרב בקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. הוא הושב לישראל אחרי 746 ימים בשבי חמאס. הוא הותיר אחריו את אשתו ושני ילדיו. אביו נפרד ממנו: "אתה גיבור, יצאת לקרב בלי לשאול שאלות"

רס"ר (במיל') תמיר אדר, שנפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, הובא היום (חמישי) למנוחות בקיבוץ ניר עוז ונטמן ליד חברו, דולב יהוד, שנפל לצידו באותה נקודה בקיבוץ. אדר הושב לישראל אמש אחרי 746 ימים בשבי חמאס, יחד עם החלל אריה זלמנוביץ'.

משה אדר, אביו, נפרד: "תמיר אהוב שלי, חזרת סוף סוף הביתה למקום שבו נולדת, גדלת, והקמת משפחה. למקום שנלחמת עליו בגבורה עילאית עד שלא יכולת להם. אתה גיבור, גיבור אמיתי, יצאת בלי לשאול שאלות. כי איך אמרת לי פעם - אצלנו קודם עושים ואחר כך שואלים שאלות".

משה אדר, אביו של תמיר אדר, נפרד מבנו בניר עוז. (צילום: מטה משפחות החטופים)

"הרבה שנים היינו יחד בכיתת כוננות, מטווחים ואימונים, ותמיד אמרו לנו שאנחנו מחזיקים מעמד שהצבא מגיע, והצבא לא הגיע. סליחה תמירי, שקצת לפני שעזבת את כיתת הכוננות, ולא הייתי איתך כשצריך. סליחה".

"היית ידען ומשקיען בעבודה, ויורד עד הסוף לפרטים. איך אמרת לי פעם אחרי יומיים, 'באבא, אתה לא יודע איך מכוונים מתחת?', חסרים לי המפגשים הקטנים שלנו בשדה על הדרך. משהו קטן כזה באמצע היום. אתה חסר לא רק לי, להרבה אנשים אתה חסר כל כך, אבל אתה גם נוכח אצל כולם. השארתי לך משהו קטן ומיוחד לשתות שתיקח איתך להמשך. רק שתדע שנטע ואסף מדהימים, מיוחדים, והם אתה, והדס שומרת ומגדלת אותם למופת. אוהב אותך", הוא חתם.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו: "תמיר היקר, אתה סוף סוף שב לאדמה שכה אהבת והקיבוץ שהיה נוף חייך. המעמד הזה טומן בחובו בראש ובראשונה יגון שאין לו שיעור על איש צעיר ואהוב, בן בן זוג אבא אח נכד חבר נפלא, אשר נפל בקרב גבורה מול מרצחים בני עוולה והוא בשיא ימין".

"אל הצער והיגון נלווית תחושה של הערצה וגאווה כלפי חבר כיתת הכוננות בקיבוץ אשר הסתער יחד עם חבריו ונפל בגבורה ומסירות נפש לנוכח פני האויב שהגיע לכאן בהמוניו לטבוח לענות לחטוף את חברי קיבוץ ניר עוז. תמיר יצא כדי להגן על הבית פשוטו כמשמעו. הוא וחבריו היו שם לבד", כך תיאר את סיפור גבורתו.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו בהלווייתו של תמיר אדר. (צילום: מטה משפחות החטופים)

הנשיא ביקש להתנצל בפני אנשי ניר עוז, הקיבוץ שהפך לסמל לגבורה כשחבריו לחמו בו במשך שעות, בלא סיוע של כוחות צה"ל. "סליחה על שנותרת, יחד עם חבריך לכיתת הכוננות, לבדכם אל מול מפלצות האדם. סליחה שרק כעבור יותר משנתיים, אנחנו משיבים אותך הביתה, לקיבוץ. וזו גם בקשת סליחה מכולכם – נשות ואנשי קיבוץ ניר עוז. סליחה על שלא הגנו עליכם ועל אהוביכם באותו יום מר ונמהר".

אדר היה סגן רבש"צ וחבר כיתת הכוננות של קיבוץ ניר עוז. הוא נפל בקרב ההגנה על הקיבוץ בבוקר 7 באוקטובר וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. הוא היה בן 38 בנופלו והותיר אחריו את אשתו הדס ושני ילדיהם, הוריו, שני אחים ואחות. סבתו, יפה אדר, נחטפה גם היא והושבה בעסקת החטופים הראשונה בנובמבר 2023.

בקיבוץ ניר עוז ספדו לו: "כסגן רבש"ץ וחבר בכיתת הכוננות, תמיר יצא מביתו להגן על משפחתו וקהילתו בשבת השחורה. במהלך קרב הירואי שניהל יחד עם חבריו מול מאות מחבלים, תמיר נפצע קשה מאוד, נחטף ולא שרד את הפציעה.

"תמיר היה איש משפחה, אוהב אדם וטבע, חקלאי ואיש חינוך במקצועו. איש של שיח, בעל ידע רחב כמעט בכל נושא. הוא הוא היה אוהד מושבע של מכבי תל אביב, תמיד מוקף חברים ואהוב על כולם. נזכור את תמיר כאיש חינוך מסור, מחובר לטבע ולחקלאות, בן זוג, אבא, בן, אח ונכד אהוב כל כך שחסר לכולנו", נכתב על ידי קיבוץ ניר עוז.