גבר ואישה נהרגו בתאונת דרכים סמוך לאשדוד

התאונה התרחשה בכביש 42 סמוך לצומת בני דרום והיו מעורבים בה שני רכבים פרטיים. איש מד"א שהגיע לזירה: "הרכבים היו מרוסקים"
מחבר איציק זוארץ
זירת תאונה סמוך לאשדוד
זירת תאונה סמוך לאשדוד צילום: מד"א

גבר ואישה נהרגו הלילה (שבת) בתאונת דרכים שהתרחשה בכביש 43 ליד צומת בני דרום בסמוך לאשדוד. בתאונה היו מעורבים שני כלי רכב פרטיים.

פרמדיק מד"א אשר ארביב וחובשי מד"א נועם און ואביסף כנפו, סיפרו: "בזירה היו 2 רכבים מרוסקים, כשאחד מהם בוער והשני הפוך על גגו. ברכב הבוער נלכד גבר, הוא היה מחוסר הכרה וסבל מכוויות בגופו.

"ברכב ההפוך הייתה אישה כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלות קשות מאוד בגופה. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

