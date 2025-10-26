פרסום ראשון

החשודים ברצח במרכז בהם הדוגמנית השתמשו ע"פ החשד בסמים בשעות שקדמו לרצח

החשודים ברצח במרכז, בהם הדוגמנית, השתמשו ע"פ החשד בסמים
ברצח במרכז בו על פי החשד לקחו חלק כמה חשודים ודוגמנית מוכרת, השתמשו המעורבים בסמים קשים בהם הרואין. שלושה מהם בעלי רקע פלילי בתחום הסמים, אחד מהם מוכר כנרקומן
עצור עצורה עצורים מעצר אזיקים F220726OF06
צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90

ארבעת החשודים במעורבות ברצח במרכז לפני עשרה ימים, בהם הדוגמנית המוכרת, השתמשו על פי החשד בסמים בשעות שקדמו לרצח. כך פורסם הבוקר (ראשון) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.  

על פי החשד, החשודים קיימו מפגש בדירת הדוגמנית למטרת שימוש בסמים, והשתמשו בסמים קשים בהם הרואין. שלושה מהחשודים המעורבים בעלי רקע פלילי בתחום הסמים. אחד מהם מוכר כנרקומן.

החשודים נעצרו שלושה ימים אחרי האירוע שתחילה נחשד כהתאבדות. אך ממצאי הגופה וחקירת המשטרה הובילו להבנה כי מדובר בחשד לרצח.

אמש פרסמנו כי בדירת הדוגמנית התקיים עימות בין הקורבן לחלק מהחשודים שבסיומו המנוח קפץ ממרפסת בית הדוגמנית, נפל עם צווארו על גדר ומת. סנגוריהם של החשודים מכחישים את המיוחס להם.

