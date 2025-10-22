ממצאי החקירה בזירה העלו חשד, לאחר שהגופה הועברה למכון לרפואה משפטית, עלה החשד כי מדובר ברצח. החשד אינו לרצח באמצעות דקירות או ירי, אלא נבדק אם מדובר בחניקה או הרעלה באמצעות כדורים

המשטרה חוקרת חשד לרצח של אישה בת 48 שנמצאה מתה בדירתה ברחובות לפני מספר ימים. אמה החשודה, בת 78, נעצרה בחשד למעורבות במוות. היום (רביעי) תתקיים בבית המשפט הארכת מעצר שנייה, לאחר שהחשד כלפי האם התחזק.

על פי פרטי החקירה, הבת סבלה מרקע נפשי והאם סעדה אותה. החשד אינו לרצח באמצעות דקירות או ירי, אלא נבדק אם מדובר בחניקה או הרעלה באמצעות כדורים. בנסיבות חריגות, גם האם פונתה באותו יום במצב קשה לבית חולים. את הגופה איתרה המשטרה לאחר שאחות אחרת של האישה טענה כי אחותה אינה עונה לה.

על פי דוברות המשטרה, היחידה המיוחדת לפשיעה במרחב שפלה פתחה בחקירה לאור נסיבות האיתור. האישה נמצאה ללא רוח חיים בדירתה ברחובות ביום שני השבוע, וככל הנראה נפטרה מספר ימים קודם לכן.

הגופה הועברה למכון לרפואה משפטית לבדיקה. ממצאי החקירה בזירה העלו חשד שהוביל למעצר האם. החקירה נמשכת.