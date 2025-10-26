פרסום ראשון

בעלות של מאות מיליונים: השרים יאשרו תוכנית לאומית למאבק בתאונות הדרכים

במאות מיליונים: השרים יאשרו תוכנית למאבק בתאונות הדרכים
ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לאשר תוכנית לאומית למאבק בתאונות הדרכים בעלות של כ-350 מיליון ש"ח - ולראשונה מאז שנת 2005. במקביל, עלייה של כ-7% במספר ההרוגים בתאונות השנה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד
מחבר נעם גולדברג
Getting your Trinity Audio player ready...
תאונת דרכים בכביש 35 סמוך לצומת נחושה
תאונת דרכים בכביש 35 סמוך לצומת נחושה צילום: דוברות מד"א

על רקע השנה הקטלנית בכבישים, ועדת השרים לענייני חקיקה של הכנסת תאשר תוכנית לאומית למאבק בתאונות הדרכים בסך של כ-350 מיליון ש"ח. כך פורסם היום (ראשון) בכאן חדשות. 

התוכנית האחרונה שאושרה הייתה ב-2005, ומאז המדינה פעלה בנושא ללא תוכנית רשמית וסדורה, ועם תקציב הולך וקטן של הרשות הלאומית לביטחון בדרכים, שעומד היום על כ-60 מיליון בלבד. ה

התוכנות עצמה צפויה לכלול דרכי התמודדות עם תאונות הדרכים, ותוכנית אסטרטגית להורדה במספר ההתקנים. 

לפי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, עד כה נהרגו השנה 383 בני אדם בתאונות דרכים - עלייה של כ-7% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. מספר ההרוגים השנתי עלה באופן קבוע מאז 2022. 

עוד בנושא

זירת תאונה סמוך לאשדוד

גבר ואישה נהרגו בתאונת דרכים סמוך לאשדוד

מלחמה ללא שם: תוך שבוע - 11 הרוגים בתאונות דרכים

מלחמה ללא שם: תוך שבוע - 11 הרוגים בתאונות דרכים

תגיות |
בחירת העורכת
  • דוקותיים | השייט והכלב
    גל משתקם מהמאניה דרך גלישה עם הכלב סטיב | דוקותיים
  • למרות סיום המלחמה - העוינות נגד ישראל נמשכת
    החרם נמשך: אנשי האקדמיה מישראל שמנודים מהקמפוסים בעולם
  • הרומן בין שליחי טראמפ למסעדה התל אביבית
    המסעדה התל אביבית ששליחי טראמפ התמכרו אליה
  • איך נהפך קיבוץ נאות סמדר מקיבוץ סגור ומסוגר לפנינה תיירותית עולמית?
    מקיבוץ מסוגר לפנינה עולמית: המהפך של נאות סמדר
  • הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה? | שובר חומות
    הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה?

אולי יעניין אותך