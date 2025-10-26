בעלות של מאות מיליונים: השרים יאשרו תוכנית לאומית למאבק בתאונות הדרכים

ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לאשר תוכנית לאומית למאבק בתאונות הדרכים בעלות של כ-350 מיליון ש"ח - ולראשונה מאז שנת 2005. במקביל, עלייה של כ-7% במספר ההרוגים בתאונות השנה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

על רקע השנה הקטלנית בכבישים, ועדת השרים לענייני חקיקה של הכנסת תאשר תוכנית לאומית למאבק בתאונות הדרכים בסך של כ-350 מיליון ש"ח. כך פורסם היום (ראשון) בכאן חדשות.

התוכנית האחרונה שאושרה הייתה ב-2005, ומאז המדינה פעלה בנושא ללא תוכנית רשמית וסדורה, ועם תקציב הולך וקטן של הרשות הלאומית לביטחון בדרכים, שעומד היום על כ-60 מיליון בלבד. ה

התוכנות עצמה צפויה לכלול דרכי התמודדות עם תאונות הדרכים, ותוכנית אסטרטגית להורדה במספר ההתקנים.

לפי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, עד כה נהרגו השנה 383 בני אדם בתאונות דרכים - עלייה של כ-7% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. מספר ההרוגים השנתי עלה באופן קבוע מאז 2022.