הדוגמנית החשודה יזמה "כיפה אדומה" לקורבן הרצח

הדוגמנית החשודה במעורבות ברצח שהתרחש בפתח תקווה היא מחוללת האירוע ויזמה על פי החשד, "כיפה אדומה" לקורבן. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

"כיפה אדומה" הוא מונח מהתחום הפלילי המתאר מצב בו קורבן רצח מוזמן לזירה בטענת שווא להזמנה חברית.

הדוגמנית שהתה עם שלושה חשודים נוספים בביתה, הזמינה את הקורבן וציינה בפני אחד החשודים שנכחו בדירתה כי אותו אדם, הנרצח, מתכנן לפגוע בו וצפוי להגיע לדירתה.

בעת הגעתו לדירת הדוגמנית, הוא הופתע לגלות במקום את החשודים ומיד התפתח בינהם עימות פיזי שכלל על פי החשד דקירות וריסוס גז מדמיע. ובסיום העימות, בתוך פחות מחמש דקות מתחילתו, הקורבן על פי החשד קפץ ממרפסת בית הדוגמנית, נפגע בצווארו ונהרג במקום.

בימים הקרובים צפויה המשטרה לקיים עימות בין הדוגמנית לחשוד נוסף בפרשה.