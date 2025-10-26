שורד השבי בר קופרשטיין: "הם דרכו והשפילו כמה שהם היו יכולים"

שורד השבי העניק ריאיון נרגש לתוכנית זמן אמת על תקופת השבי. קופרשטיין גם אמר: "השובים נתנו לנו מכות ואמרו לנו 'זה בגלל בן גביר'"

שורד השבי בר קופרשטיין העניק ריאיון לתוכנית "זמן אמת" בכאן 11 שישודר במלואו ביום שלישי הקרוב, בו העיד על תקופתו בשבי חמאס, על הרעב ועל אלימות המחבלים כלפיו. לדבריו, האלימות החמירה בעקבות מדיניות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כלפי האסירים הפלסטיניים בבתי הכלא בישראל.

קופרשטיין סיפר על מחסור במזון. לדבריו: "אני זוכר ימים שלא היה אוכל. אין לך, לא מביאים. בכוונה". הוא סיפר על היחס מצד שוביו: "היה שם בחור שקראנו לו 'שחורזיק', התפקיד שלו, הוא גם אמר לי את זה 'אני כאן כדי לראות שלא יתנהגו אליכם טוב מדי'. לא ראינו אותם אוכלים. הם היו אוכלים בחדר שלהם. אתה רואה על המשקל שלהם. על הגוף. אתה קטן והם גדלים".

קופרשטיין סיפר עוד כי המחבלים שהחזיקו בו טענו כי החמירו את היחס כלפיו בשל המדיניות של בן גביר. "היה שלב, באזור ה-270 יום, משהו כזה, שהיה עניין עם בן גביר והאסירים. אני זוכר שהם הגיעו אלינו ופוצצו אותנו במכות. העמידו אותנו על הקיר, נתנו לנו ממש מכות. הם אמרו 'זה בגלל בן גביר. מה שהוא עושה לאסירים שלנו אתם תקבלו בחזרה'".

"לקחו אותי לחדר שלהם (של המחבלים) עם עיניים קשורות. כשנכנסתי לשם קיבלנו שתי פצצות כאלו לפנים, ממש מצלתיים. נפלתי על הרצפה מהעוצמה. משכו אותי מהרגליים לאורך כל החדר. ודורכים עלייך ומשפילים אותך כמה שהם יכולים".

"קשרו לי את הרגליים לאיזשהו מקל או ברזל. ואותו ג'וקר (מחבל חמאס), הוא מדבר איתך בעברית ואומר 'עד עכשיו לא עשינו כלום. עכשיו אתם תרגישו על בשרכם מה עושים לאסירים שלנו אצלכם. וברגע שקושרים לך את הרגליים אמרתי 'מה קורה? הולכים לכרות לי את הרגליים עכשיו' ואתה אומר 'יכול להיות שזה הסוף שלך עכשיו".