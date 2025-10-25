ענת אנגרסט: הצורך הקיומי של מתן – החזרתם של כל החטופים

אימו של שורד השבי נשאה דברים נרגשים בכיכר החטופים: "מתן נושא על גופו צלקות גבורה". רותם קופר, בנו של עמירם קופר: "לא נרפה מההבטחה – עד החטוף האחרון"

הערב (שבת) התקיימה בכיכר החטופים בתל אביב עצרת משפחות החטופים בקריאה להחזיר את כל החטופים החללים. ענת, אימו של שורד השבי מתן אנגרסט נשאה דברים מרגשים ואמרה: "מתן נושא על גופו צלקות גבורה. הוא עוד לא מספר, אבל עיניו נשטפות דמעות כשהוא נזכר שאיתי עדיין שם, בכל הזדמנות הוא אומר שהוא רוצה לעלות על מדים ולהחזיר אותו כי זה צורך קיומי שלו".

אנגרסט סיכמה: "הצורך הקיומי של מתן הוא הצורך הקיומי של 13 משפחות שעדין מחכות ליקיריהן שיחזרו. אז אנחנו לא עוצרים – ממשיכים עד שכולם חוזרים".

רותם קופר, בנו של עמירם קופר, סיפר על אביו שנרצח בשבי: "דממת מוות משתלטת על המנהרה. ורק האבק הדק צונח לאיטו, על חטופים חסרי חיים, מחכים שיחזירו אותם לפחות הביתה, למנוחת עולמים בנחלתם. ועצמות אחד מהם, שעודן חסרות, מבקשות מאיתנו שלא נסתפק בסיסמא. שלא נרפה מההבטחה. עד החטוף האחרון".

נירה ואופיר שרעבי אשתו ובתו של יוסי שרעבי, נשאו דברים ואמרו: "אנחנו ממשיכות במאבק, בשביל כל מי שעדיין לא חזר. הקצוות הפתוחים, העמומים האלה, מכלים אותנו מבפנים. את המשפחות ואת עם ישראל. הסוף לכל אלה יהיה עם הבאתם לקבורה של החללים כולם. המעגל שלנו עומד להיסגר, וכך חייב להיות עבור כולם".

בתוך כך, אתמול פרסמנו במהדורת כאן חדשות כי גורמים ישראלים מודים שהאפשרות לעבור לשלב ב' של הסכם הפסקת האש עם חמאס היא "סבירה מאוד". לדברי הגורמים, ייקח זמן לאתר כמה מהחטופים החללים הקבורים ברצועה, אך האמריקנים משוכנעים שאפשר להתקדם בהסכם לפני החזרת כל החללים.

במטרה להביא להחזרתם של חללים נוספים, ישראל העבירה לחמאס מסר שלפיו אם ימסור עוד חללים תעלה כמות הסיוע ההומניטרי הנכנס לרצועה.

עד כה לא העבירה ישראל את כל הסיוע ההומניטרי שנקבע במסגרת ההסכם, מכיוון שלא הושבו כל החטופים שברשות חמאס.