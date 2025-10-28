רצח הנער בתיכון: "איך ילד נכנס לבית ספר עם סכין?"

סלאח מרזוק, דודו של התלמיד מוחמד שנדקר למוות בכפר קרע, אמר כי האירוע התרחש בעקבות ויכוח סתמי בין הנערים - והזהיר כי בפעם הבאה "ייכנסו עם אקדחים"

סלאח מרזוק, דודו של מוחמד בן ה-17 שנרצח בתיכון בכפר קרע, זעם היום (שלישי) בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב' על הקלות בה אפשר להגיע עם נשק למוסדות חינוך, וטען כי המשטרה והרשות המקומית לא עושות את עבודתן למנוע את האלימות הגואה בחברה הערבית.

האזינו לריאיון המלא בכאן רשת ב'

"איך ילד נכנס לבית ספר עם סכין גדולה? זה בית ספר פרטי", תמה סלאח. "כל יום שומעים על רצח או פרוטקשיין. בית ספר זה קו אדום. פעם הבאה ייכנסו עם אקדחים".

סלאח אמר כי האירוע הקטלני החל ב"וויכוח סתמי" בין מוחמד והנער בן ה-16 החשוד במעשה. "אחד המורים ניגש להפריד ואז הרוצח הוציא סכין גדולה. זה היה עניין של שניות". הוא האשים את הורי הנער: "הם לא יודעים מה קורה עם הבן שלהם? אין מצב שהם לא יודעים. לא מזהים התנהגות, לא מפקחים, לא מעניין אותם".

סלאח טען כי המשטרה והרשויות המקומיות "לא עושות את העבודה שלהן", והוסיף כי מדובר גם בשינויים בתרבות והחברה: "בתקופה שלי זה לא היה ככה. היום ילד רב עם מורה, האבא מגיע לבית הספר ויש בעיות".

סלאח סיפר כי אביו של מוחמד רשם אותו לתיכון בכפר קרע "במיוחד כדי שיקבל חינוך טוב", ושיתף כי מוחמד היה "תלמיד ביישן ושקט, עם הישגים טובים".

מתחילת השנה נרצחו 202 בני אדם בחברה הערבית.