בפתיחת שנת הלימודים: 5 נעצרו באירוע ירי בגן ילדים בחורה

אירוע חמור התרחש הבוקר (שני) ביישוב חורה שבנגב, בשעות הראשונות לפתיחת שנת הלימודים. במהלך קטטה שפרצה בין שתי משפחות מסוכסכות בגן ילדים, בוצע ירי הדדי – לעיני תלמידים והורים שהגיעו למקום.
שוטרי תחנת עיירות, שהיו פרוסים באזור במסגרת היערכות מיוחדת של מחוז הדרום ליום הראשון ללימודים, הגיעו במהירות, חתרו למגע ועצרו שלושה חשודים במקום.
חשוד נוסף ניסה להימלט מהכוחות, תוך שהוא מנגח ניידת משטרה ומסכן חיי אדם. בחיפוש ברכבו נתפס אקדח טעון. במקביל, בפעילות אחרת באותו אזור, אותר אקדח נוסף ונעצר חשוד נוסף. בסך הכול נעצרו חמישה חשודים והוחרמו שני כלי נשק.
במשטרה הדגישו כי פריסת מאות השוטרים בבתי ספר ובגנים ברחבי המחוז נועדה להבטיח חזרה בטוחה לשגרה, וכי "המחוז הדרומי של משטרת ישראל ימשיך במאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כחלק מהמאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם – למען ביטחון הציבור ושלטון החוק".