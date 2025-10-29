התיעוד האחרון של הפרופ׳ נורית יערי שנעלמה בתל אביב

פרופ' נורית יערי (78) יצאה מבית החולים איכילוב ביום ראשון ומאז נעלמו עקבותיה. לידי כאן חדשות הגיע התיעוד האחרון שלה לפני שנעלמה. המשטרה ממשיכה בחיפושים אחריה

משטרת ישראל ממשיכה בחיפושיה אחר פרופ' נורית יערי (78), שיצאה ביום ראשון השבוע מהמרכז הרפואי איכילוב בתל אביב ומאז נעלמו עקבותיה. לידי כאן חדשות הגיע היום (רביעי) התיעוד האחרון של פרופ' יערי לפני שנעלמה. בתיעוד היא נראת כשהיא יוצאת מבית החולים.

במשטרה התייחסו לאירוע ומסרו: "עם קבלת הדיווח החלו שוטרי מרחב ירקון ובסיוע כוחות נוספים, בפעולות חיפוש נרחבות לאיתורה של הנעדרת. זאת בשילוב מתנדבים, כיתות כוננות, שוטרים, סיירי אגף סל"ע של עריית תל אביב, שימוש באמצעים טכנולוגיים, ובאמצעות פרסום בתקשורת וברשתות החברתיות לצורך קבלת מידע מהציבור. החיפושים מתבצעים במספר גזרות שונות ובשיתוף פעולה עם מחוזות נוספים במשטרת ישראל.