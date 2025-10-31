שוטר הלום קרב הצית את עצמו מול ביתה של בכירה באגף השיקום, מצבו קשה

האירוע התרחש הבוקר בנווה אילן כאשר שוטר לשעבר בשנות ה-40 לחייו המוכר באגף מאז 2013 הצית את עצמו ונכווה באורח קשה. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם. עוד נודע כי הוא הגיע לבית הבכירה מספר פעמים בתקופה האחרונה

שוטר הלום קרב הצית את עצמו מול בית של בכירה באגף השיקום

הלום קרב במצב קשה לאחר שהצית את עצמו בנווה אילן מול בית בכירה באגף השיקום צילום: איחוד ההצלה

שוטר לשעבר בשנות הארבעים לחייו, הלום קרב, הצית את עצמו מול בית של בכירה באגף השיקום בנווה אילן הבוקר (שישי). חובשי מד"א פינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם כשמצבו קשה. הוא מטופל בטיפול נמרץ כשמצבו מוגדר קשה והוא סובל מכויות בכל חלקי גופו, מורדם ומונשם.

לכאן חדשות נודע כי הוא הגיע לביתה של הבכירה מספר פעמים בתקופה האחרונה. לפי משרד הביטחון, השוטר הוכר באגף השיקום בשנת 2013, אז נפגע בראשו מאבן שזרק עליו אדם מעורער בנפשו. כתוצאה מהפגיעה הוא סובל מ-PTSD ונכויות פיזיות.

הוא מוכר בעבור 30% נכות ובשנתיים האחרונות מבקש לקבל הכרה כנכה 100%, המקנה זכאות לבית. נעשו ניסיונות חוזרים להעניק לו סיוע ופתרונות דיור שלא צלחו.

בפורום "יהלומי קרב" הגיבו לאירוע הקשה: "אירוע זה הוא קריאת השכמה חדה לכולנו: המלחמה אולי תמה בשדה הקרב, אבל בנפשם של רבים מהלוחמים והלוחמות שלנו היא לא הסתיימה. אנחנו ממשיכים להילחם מדי יום ביום מול זיכרונות, מול פצעים נפשיים, מול מערכות שלא תמיד מקשיבות". בפורום קראו למשרד הביטחון, לממשלה ולגורמים הרלוונטיים לשפר את נגישות השירותים הנפשיים והשיקומיים.

אם אתם/ן או מישהו קרוב חווים מצוקה - ער"ן מעניקה שירות עזרה ראשונה נפשית מצילת חיים 24/7 לכל אדם, בכל גיל ובכל סוג של מצוקה. הסיוע מוענק באנונימיות ובאופן מיידי. לקבלת סיוע נפשי חייגו 1201; מוקד חיילים 2201*, באתר ער"ן eran.org.il או בווטסאפ 052-8451201.

בעקבות האירוע הקשה קו הסיוע של נט"ל תוגבר, אם אתם או קרוביכם חווים מצוקה בעקבות חוויות מאירועי מלחמה וטרור אל תישארו עם זה לבד, חייגו 3362* - אנחנו פה 24/7.