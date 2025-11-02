עמירם קופר מובא למנוחות; רעייתו נורית: "אפילו במנהרות היינו ביחד"

עמירם, החטוף האחרון שהושב מניר עוז, מובא למנוחות בקיבוץ. נשיא המדינה ספד: "בשעה זו שאנחנו עומדים כאן, אחינו החטופים החללים עדיין מוחזקים בידיהם השטניות של אויבינו". בהמשך ייטמן גם סהר ברוך, שהושב יחד עם קופר

החטוף החלל עמירם קופר מובא למנוחות היום (ראשון) בקיבוץ ניר עוז. מאוחר יותר יובא למנוחות גם סהר ברוך, שהושב איתו לישראל בשבוע שעבר.

רעייתו של עמירם, שורדת השבי נורית קופר שחזרה במסגרת עסקת החטופים הראשונה, ספדה בהלווייתו של בעלה: "אפילו במנהרות היינו יחד, חלקנו מזרון ומזון".

גם נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לקופר, החטוף האחרון מניר עוז ששב לישראל: "בשעה זו שאנחנו עומדים כאן, אחינו החטופים החללים עדיין מוחזקים בידיהם השטניות של אויבינו. מרצחי חמאס הראו את פרצופם האמיתי שוב ושוב בימים ובשבועות האחרונים – את האכזריות, את הציניות, את הזלזול המוחלט בכבוד האדם שנברא בצלם האל, את הנכונות להפוך לסוחרי איברים ממש - במפלצתיות שאין דומה לה, ולנקוט בכל מהלך כדי להמשיך ולפגוע בנו".

נשיא המדינה הוסיף: "אני מדגיש - לא נרפה, ולא נחדל לתבוע את השבתם, כדי להעניק להם מנוחה ולחלוק להם כבוד אחרון. כדי שכל משפחה ומשפחה תזכה להתרת הספקות ולחסד המועט הזה – חסד של אמת".

עמירם קופר נחטף יחד עם רעייתו נורית, ששוחררה מהשבי ב-23 באוקטובר 2023. בדצמבר 2023 חמאס פרסם סרטון ובו אות חיים מקופר. ביוני 2024 צה"ל הודיע כי הוא נהרג בשבי באזור ח'אן יונס, ככל הנראה בסביבות חודש דצמבר, יחד עם חיים פרי, נדב פופלוול ויורם מצגר, בתקופה בה צה"ל פעל באזור.