הולכת רגל כבת 20 נהרגה מפגיעת אופנוע בראשון לציון

הולכת רגל כבת 20 נהרגה הערב (ראשון) ברחוב אבא אבן בראשון לציון לאחר שנפגעה מאופנוע. צוות מד"א עשה בה פעולות החייאה אך נאלץ לקבוע את מותה במקום. רוכב האופנוע כבן 20 נפצע ומצבו בינוני. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון. בוחני התנועה במשטרה פתחו בחקירה.

פרמדיקית מד"א עדן מרזייב וחובש מד"א ישראל נתנאל גמרו, סיפרו: "האישה הייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהיא סובלת מחבלת ראש קשה, לאחר שנפגעה מאופנוע. הענקנו לה טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות ומאומצות, אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה. במקביל צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי לרוכב האופנוע שנפצע באורח בינוני ופינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".

על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מתחילת שנת 2025 נהרגו 388 בני אדם בתאונות דרכים בישראל, מתוכם 108 הולכי רגל.