אחרי יותר משבוע של חיפושים: פרופ' נורית יערי אותרה בחיים - "נזקקה לטיפול"

אחרי כשבוע של חיפושים: פרופ' נורית יערי אותרה בחיים
חוקרת התיאטרון בת ה-78, נמצאה מתחת לגשר באיילון כשהיא צמודה לנחל. מצבה קשה והיא פונתה לקבלת טיפול רופואי דחוף. אנשי משטרה ומתנדבים רבים השתתפו בחיפושים אחריה
מחבר אנה פינס
איתורה של פרופ' נורית יערי מתחת לגשר איילון
איתורה של פרופ' נורית יערי מתחת לגשר איילון צילום: דוברות המשטרה

אחרי שמונה ימים של חיפושים, המשטרה איתרה היום (שני) את פרופ' נורית יערי. היא נמצאה במצב קשה מאוד מתחת לגשר באיילון, בגומחה, כשהיא צמודה לנחל.

תיעוד של פרופ' יערי יוצאת מבית החולים

בלילה הצליחה המשטרה לזהות במצלמות שהיא צעדה באזור בשבוע שעבר. לפי הערכות, יערי בת ה-78 שכבה שם ללא מזון ומים במשך כמה ימים, ומצבה לא טוב. היא פונתה לקבלת טיפול רפואי דחוף.

פרופ' יערי (78) חוקרת תיאטרון מוערכת, נעלמה לפני שמונה ימים לאחר שיצאה מבית החולים איכילוב בתל אביב. בתיעוד שפורסם בכאן חדשות נראתה יערי כשהיא יוצאת מבית החולים לעבר יעד לא ידוע. זמן קצר לאחר מכן נעלמו עקבותיה.

במהלך השבוע השתתפו אנשי משטרה ומתנדבים רבים בחיפושים אחר פרופסור יערי עד שנמצאה הבוקר.

תגיות |
