נכדתו של רבין: "אין לנתניהו למה לבוא להר הרצל"

נעה רוטמן קוראת לראש הממשלה נתניהו לא להגיע לטקס לציון 30 שנים לרצח סבה: "הוא דיבר במעשים. המליך את מי שקרא בגלוי לעשות דברים חמורים נגד ראש הממשלה". על ליל הרצח: "הייתה לי תחושה דומה ב-7 באוקטובר" | האזינו לריאיון ב"כאן תרבות"

נעה רוטמן, נכדתו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, קראה היום (שני) בריאיון לגואל פינטו ב"כאן תרבות" לראש הממשלה בנימין נתניהו שלא להגיע לטקס הזיכרון לסבה שיחול היום בחלקת גדולי האומה בהר הרצל.

"אני חושבת שמי שממנה את השר לביטחון פנים לתפקידו אין לו מה לבוא להר הרצל", אמרה. "הוא דיבר במעשים. מי שממליך את מי שקראו בגלוי לעשות דברים חמורים נגד ראש הממשלה, שזה ציטוט של איתמר בן גביר משנת 1995, זה בסדר שהוא לא יבוא להר הרצל".

רוטמן תקפה את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "אני חושבת שאותו פעיל כ"ך, שעמד עם שלטים נגד רבין, שהיום הוא השר לביטחון לאומי, מעיד על השינוי הזה שהמילה 'לאומי' עשתה ב-30 השנים האחרונות, וזה שורף מאוד".

האזינו לריאיון המלא עם נעה רוטמן בכאן תרבות

"אני אופטימית, אני מאמינה בסופו של דבר ביכולת שלנו לבחור נכון, בלי לעשות קיצורי דרך", אמרה רוטמן באשר לשסע בחברה הישראלית. "יש לנו דרך ארוכה לעשות עם עצמנו בכנות, אבל אני חושבת שעם ישראל תמיד מוכיח ברגעים קשים את היכולת שלו להתאחד, לצמוח ולהתמיד. אני מקווה שנוכל גם לאתגר זה הפעם".

על הזיכרונות מליל הרצח ב-4 בנובמבר 1995: "במידה רבה ב-7 באוקטובר, כאשר 1,400 משפחות בישראל חוו את הדבר הנורא מכל, והחטופים, באיזשהו מקום הייתה לי תחושה שזה דומה. כי אף אחד לא בוחר את האירוע הלאומי, את הפיגוע הלאומי שיתרחש אצלו בסלון ויהפוך להיות האירוע הפרטי שלא בה בעת. אבל זה מה שקרה לנו לפני 30 שנה ולא ידענו לא. לא היינו מוכנים לאירוע הזה".