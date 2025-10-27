מארגני הטקס לציון 30 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין קיבלו הודעה שלפיה יש "הוראה מלמעלה" האוסרת לבצע את השיר. בעקבות פניית כאן חדשות - ההחלטה בוטלה

צה"ל אסר על חיילים בלהקה צבאית לבצע את "שיר לשלום"

צה"ל אסר על חיילים בלהקה צבאית לשיר את "שיר לשלום" באירוע לציון 30 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. כך פורסם היום (שני) בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב'.

מדובר באירוע מסורתי שמתקיים זה 13 שנה בקיבוץ גן שמואל. על פי התוכנית המקורית, חיילי הלהקות אמורים היו לסיים את המופע עם "שיר לשלום", אך לפני כמה ימים מארגני האירוע קיבלו הודעה מגורם בצה"ל שלפיה יש "הוראה מלמעלה" האוסרת על חיילים לבצע את השיר. הבוקר, בעקבות פניית כתבת כאן חדשות כרמלה מנשה, ההחלטה בוטלה.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לפרסום: "טענות הכתבת אינן מוכרות. לא קיימת הנחייה לא לשיר את 'שיר לשלום' בצה"ל".