חסימות כבישים ושביתות ברחבי הארץ: יום העצירה למען החטופים

זה היה יום של מחאות שלא נראה הרבה זמן: עשרות אלפי ישראלים יצאו לרחובות וגם שבתו בקריאה לממשלה ללכת לעסקה שתשחרר את כל 50 החטופים
