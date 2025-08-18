מכורים לסטוק: הרווחים הגדולים של החנויות שהפכו גם לִמקומות בילוי

בתקופה שבה ביקור בסופרמרקט הוא חוויה יקרה וכואבת – כל החנויות ששמן כולל את המילה "סטוק", מצליחות בגדול. הן מציעות מגוון אדיר של מוצרים, פלסטיקים, צעצועים ואפילו מוצרי פארם וניקיון במחיר הכי נמוך