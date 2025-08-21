מהדורה
00:02:56

עשרות אלפי ילדים בעקבות שוקולד: ההשקה שהקריסה את קניון TLV

כאוס בקניון TLV: עשרות אלפי בני נוער נלהבים הגיעו להשקה של שוקולד של כוכבי רשת, אבל בעקבות העומס, האירוע נעצר. הצעירים המאוכזבים פרצו לכספת הפרסים, תלשו תאורות ועוררו מהומה
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך