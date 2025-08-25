מהדורה
00:08:38

אביו של החטוף נמרוד כהן: יש תיעוד של נמרוד מהמנהרות שצה"ל לא מתיר לפרסם

ריאיון עם יהודה כהן, אביו של החייל החטוף נמרוד כהן בריאיון עם מואב ורדי אחרי פרסום תיעוד מרגע חטיפתו בשבעה באוקטובר 2023
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך