מהדורה
00:04:59

כבישים נחסמו במהלך יום המחאה למען החטופים: "לא מוותרים מול כוחות הרשע"

יום המחאות למען החטופים החל כבר בשעות הבוקר המוקדמות, ובמהלך היום נחסמו נתיבי איילון וכביש 1, והתקיימו הפגנות בכבישים בכל רחבי הארץ. שורדי שבי ומשפחות חטופים הצהירו: "לא נעצור עד שכולם יהיו בבית"
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך