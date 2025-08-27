מהדורה
הבנקים נלחמים עלינו: איך תרוויחו מזה ואיך תחסכו?

אחרי לא מעט שנים ולחצים גדולים מלמעלה, הבנקים מתחילים, אולי, להתחרות על לקוחות. בין הורדה של הריבית על המשכנתאות לחלוקת מניות - איזה בנק מבטיח מה, ואיך תוכלו לחסוך או אפילו להרוויח?
