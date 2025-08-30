החות'ים מודים: ראש הממשלה ושרים נוספים חוסלו בתקיפה הישראלית

מבצע "טיפת מזל" בתימן: החות'ים הודיע כי ראש הממשלה ושורה ארוכה של שרים נוספים חוסלו, כשברקע סימן השאלה סביב גורלו של רמטכ"ל ארגון הטרור. הכתבה של איתי שיקמן, מתוך חדשות השבת 30.08.25