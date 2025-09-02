מהדורה
00:09:47

לנסוע לסופר, לחברים - ולראות את הים: האמבולנס שעוזר ללוחמים שנפצעו

פצועי המלחמה מקבלים מהמדינה טיפול רפואי וליווי נרחב, אבל מה קורה כשהם צריכים סיוע בבעיות הקטנות של החיים - הסופר, הנסיעה לים או כל דבר אחר? עמותת סביונים נכנסה בדיוק לפער הזה הזה, לעזור עם מה שנופל בין הכיסאות
