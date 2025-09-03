הפעיל והביקורת

בין רצועת עזה לאמריקה: בשבוע שעבר עלה לכותרות העזתי אחמד פואד אל-חטיב. הסיבה - הוא עלה על אחד ממטוסי הצנחת הסיוע ותיעד את ההרס מלמעלה. מאז שהוא היגר לארצות הברית, הוא קורא להפלת חמאס וסופג טענות מפעילים פרו פלסטינים שהוא משתף פעולה עם ישראל. הכתבה של נתן גוטמן, מתוך מהדורת כאן חדשות 03.09.25