הסיפור שמסעיר את גרמניה: האם ראש השב"כ לשעבר וסוכני מוסד סייע לחטוף ילדים?

הסיפור של יעקב פרי והקשר לחטיפת ילדים גרמנים, נראה כאילו נלקח מסרט. בבית משפט גרמני נטען כי ראש השב"כ לשעבר סייע לאישה לקחת את ילדיה מהגרוש שלה, ושכר סוכנים ישראלים לבצע את המשימה. הוא ושותפיו מכחישים כל קשר