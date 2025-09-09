הפסד שכולו תקווה: המשחק המטורלל של נבחרת ישראל נגד איטליה

זה היה משחק שלא רואים כל יום - נבחרת ישראל בכדורגל הובילה כבר פעמים על איטליה, אחת מהנבחרות הטובות באירופה - חזרה מפיגור כפול ולבסוף הפסידה בעקבות שער דרמטי בדקה ה-91