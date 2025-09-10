שביל תחליפי החלב: שטראוס תצליח לשבור את המונופול של תנובה?

סויה, שיבולת שועל או בכלל שקדים – החלב שלנו הוא כבר מזמן לא רק משקה, אלא תעשייה שלמה של תחליפים. התחרות על הצרכנים עולה מדרגה, ושטראוס תנסה לשבור את המונופול של תנובה על חלב מחלבון פרה. איך זה ישפיע על הטעם והמחירים?