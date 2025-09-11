לצד התמיכה בישראל: הדעות השנויות במחלוקת שסיבכו את צ'ארלי קירק

צ'ארלי קירק היה אחד הכוכבים העולים של הימין האמריקני. הוא קידם ערכים שמרניים ודתיים, אך לצד התמיכה הגדולה שלה זכה בקרב צעירים, הוא נחשב לדמות שנויה במחלוקת – גם בתוך הימין. לצד התמיכה בישראל, ברזומה שלו אפשר למצוא בין השאר אמירות שוביניסטיות, אנטישמיות, גזעניות והומופוביות שהפכו אותו למושא לביקורת