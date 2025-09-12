מהדורה
00:03:39

"שנא אותו": טיילר רובינסון בן ה-22 נעצר בחשד לרצח צ'ארלי קירק

הרצח של צ'ארלי קירק ממשיך להסעיר את ארצות הברית: הרשויות האמריקניות הודיעו שהחשוד, טיילר רובינסון בן ה-22, נעצר. הנשיא דונלד טראמפ: "מקווה שהוא יוצא להורג"
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך