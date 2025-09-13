מהדורה
דגלי ישראל וצה"ל הונפו במחאת ענק בלונדון: "תדחפו את פלסטין ל***"

הימין הבריטי הוציא יותר 110 אלף מפגינים לרחובות לונדון. במיצג כוח ענק, המוחים קראו לגירוש מהגרים בלתי חוקיים, חלק מהם הניפו גם דגלי ישראל ושלטים לזכרו של צ'ארלי קירק
