מהדורה
00:09:33

הפרצות בגדר שיובילו ל-7.10 נוסף? סכנת חדירת המחבלים מיו"ש

שישה נרצחו ועשרות נפגעו בדרגות שונות בפיגוע הקשה בתחנת האוטובוס בירושלים. המחבלים הגיעו מאזור רמאללה. חשיפת הסכנה שאורבת מהזירה הזו, הפרצות בגדר - והקלות הבלתי נסבלת של המעבר
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך