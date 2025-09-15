מהדורה
00:02:20

נתניהו הזהיר: נתניהו נכנסת לבידוד, נצטרך להסתגל לכלכלה סגורה

על רקע הקשיים הדיפלומטיים של ישראל, ראש הממשלה נתניהו הזהיר היום שישראל עלולה להצטרך להסתגל "לכלכלה עם סימנים אוטרקיים", באשמת החרמות מהעולם. באופוזיציה גינו את האמירה וגם הבורסה הגיבה בירידות
