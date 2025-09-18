מהדורה
מראש הממשלה ועד הרמטכ"ל: מי מתנגד ומי תומך במינוי דוד זיני לראש שב"כ?

ועדת גרוניס צפויה לאשר בשבוע הקרוב את מינוי דוד זיני לראש השב"כ, ובינתיים כל התומכים והמתנגדים, מראש הממשלה ועד הרמטכ"ל – מתייצבים להביע את עמדתם על המינוי השנוי במחלוקת
