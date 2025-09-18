מהדורה
00:03:49

האם המפלגה החדשה של יועז הנדל תביא איתה את הבשורה החדשה שהוא מבטיח?

אחרי חודשים של הכנה - יועז הנדל הקים היום רשמית את מפלגת "המילואימניקים". בשבועות האחרונים הוא ושותפיו התכנסו כדי להבין כיצד יתייחדו משאר המפלגות
