כאוס בשמיים: מתקפת הסייבר שמשבשת את פעילות נמלי התעופה באירופה

נמלי התעופה של בירות אירופה תחת מתקפת סייבר, מלונדון עד ברלין - תורי ענק בצ'ק אין, עיכובים בהמראות וביטולי טיסות. הפרטים מהכאוס התעופתי - ומתי התקלה צפויה להיפתר. הכתבה של יואב זהבי, מתוך חדשות השבת 20.09.25