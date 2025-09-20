מהדורה
00:02:37

כאוס בשמיים: מתקפת הסייבר שמשבשת את פעילות נמלי התעופה באירופה

נמלי התעופה של בירות אירופה תחת מתקפת סייבר, מלונדון עד ברלין - תורי ענק בצ'ק אין, עיכובים בהמראות וביטולי טיסות. הפרטים מהכאוס התעופתי - ומתי התקלה צפויה להיפתר. הכתבה של יואב זהבי, מתוך חדשות השבת 20.09.25
