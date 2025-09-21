מהדורה
00:02:20

בזמן שצה"ל כובש את עזה: חמאס הצליח לשגר רקטה לאשדוד אחרי חודשים רבים

הפעולה לכיבוש עזה נמשכת: כוחות צה"ל מתקרבים ללב העיר, שממנה התפנו כבר יותר מחצי מיליון תושבים, וביממה האחרונה הצטרפה אוגדה נוספת ללחימה. במקביל, חמאס הצליח לראשונה אחרי חמישה חודשים לשגר רקטות לאשדוד, ועשרה לוחמים נפצעו בתאונה מבצעית ברצועה
