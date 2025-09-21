חילונים, חרדים - ותורי ענק: איך נראה לילה בסופר רגע לפני ראש השנה?

"אם לשפוט לפי פקקי הענק בכניסה – עם ישראל מבלה את הערבים האחרונים של השנה בין מדפי הסופר: משואבי אבק במחירי רצפה ועד לדגי קרפיון טריים, הלקוחות ממלאים את עגלות הסופר בכל הבא ליד. איך נראה לילה בסניף של "אושר עד" בימים העמוסים ביותר בשנה? הכתבה של דנה ירקצי, מתוך מהדורת כאן חדשות 21.09.25 "